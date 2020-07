Bei, 450 milioni a Fs per l’acquisto dei primi 43 treni regionali ibridi e green (Di giovedì 23 luglio 2020) La banca dell’Unione europea sostiene il piano di investimenti del Gruppo FS Italiane per i nuovi convogli ferroviari destinati al settore del trasporto regionale di trenitalia. treni meno inquinanti, più efficienti e per circa la metà destinati al Sud Italia. È questo l’obbiettivo del finanziamento della Banca europea per gli investimenti (Bei) di 450 milioni di euro a Fs Italiane (controllante della società di trasporto trenitalia) annunciato oggi dal Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fs Italiane Gianfranco Battisti. Sul totale, la prima tranche di150 milioni di euro è stata già perfezionata attraverso la sottoscrizione di un corporate bond a valere sul Programma Emtn di Fs ... Leggi su ildenaro

MilanoFinanza : Dalla Bei 450 milioni a Fs per il trasporto regionale - fsitaliane : La banca dell’Unione europea sostiene il piano di investimenti di 450 milioni di euro del Gruppo #FS per 135 nuovi… - MilanoFinanza : Dalla Bei 450 milioni a Trenitalia per il trasporto regionale -