Arpaia, interruzione idrica notturna per riduzione delle portate: le zone interessate (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa di un’evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio S. Fortunato del Comune di Arpaia, a partire dalle ore 22.00 di oggi fino alle 6.00 di domani.Le zone interessate: – via Roma, via Appia Est, via Tito Livio, via Ravagnone, Via Caracciolo e zone limitrofe. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. L'articolo Arpaia, interruzione idrica notturna per riduzione delle ... Leggi su anteprima24

