Ardea, cantiere posto sotto sequestro alle Salzare (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ stato sequestrato il cantiere alla Salzare, in via Laurentina al km 37+600, dove da qualche giorno era iniziata la ricostruzione di un outlet andato distrutto dalle fiamme nel settembre scorso. La Polizia Locale, guidata dal Comandante Sergio Ierace, questo pomeriggio ha infatti posto i sigilli alla costruzione, impedendone di fatto la prosecuzione. La zona, lo ricordiamo, ricade all’interno dei 706 ettari gravati da usi civici e pertanto di proprietà comunale, sui quali da decenni i “proprietari” – ovvero le persone assegnatarie all’origine o che nel tempo hanno acquistato abitazioni o attività commerciali – e l’amministrazione comunale sta tentando di giungere a una conclusione, senza però riuscirci. Ardea, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

