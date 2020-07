Arabia Saudita: re Salman sottoposto a operazione chirurgica (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA-AFP, - RIAD, 23 LUG - Il sovrano dell'Arabia Saudita, re Salman, 84 anni, è stato oggi sottoposto con successo a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, ha reso noto la corte reale,... Leggi su corrieredellosport

serenel14278447 : Arabia Saudita: re Salman sottoposto a operazione chirurgica - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Arabia Saudita: re Salman sottoposto a operazione chirurgica - Salvo332Salvo : @isabellaisola3 Strano che nessuno va a protestare così in Arabia Saudita - Informa_re : RT @CafeGeopolitico: L'#ArabiaSaudita, nonostante alcuni piccoli passi avanti del Principe ereditario #BinSalman, non è ancora un Paese per… - pamonti : RT @Qualenergiait: Pannelli fotovoltaici più freschi e produttivi prendendo #acqua dall’aria: nuova soluzione testata in Arabia Saudita htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Stop all'export di bombe in Arabia Saudita, 170 perdono il posto nella fabbrica sarda AGI - Agenzia Italia Twitter, violati i messaggi privati di 36 utenti: tra loro il politico olandese Geert Wilders

Sono 130 le vittime dell’attacco informatico di qualche giorno fa, perlopiù vip e personaggi pubblici. Ma con alcuni gli hacker hanno colpito più a fondo Il parlamentare populista olandese Geert Wilde ...

Arabia Saudita: re Salman sottoposto a operazione chirurgica

(ANSA-AFP) - RIAD, 23 LUG - Il sovrano dell'Arabia Saudita, re Salman, 84 anni, è stato oggi sottoposto con successo a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, ha reso noto la corte ...

Sono 130 le vittime dell’attacco informatico di qualche giorno fa, perlopiù vip e personaggi pubblici. Ma con alcuni gli hacker hanno colpito più a fondo Il parlamentare populista olandese Geert Wilde ...(ANSA-AFP) - RIAD, 23 LUG - Il sovrano dell'Arabia Saudita, re Salman, 84 anni, è stato oggi sottoposto con successo a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, ha reso noto la corte ...