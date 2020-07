Waymo e Fiat Chrysler hanno siglato un accordo importante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Waymo e Fiat Chrysler Automobiles hanno siglato un accordo per sviluppare e testare furgoni autonomi e altri veicoli commerciali leggeri progettati per trasportare merci. L’accordo è l’espansione di una partnership che è iniziata quattro anni fa con un focus sui minivan ibridi Pacifica a guida autonoma destinati al trasporto di persone. L’accordo è l’ultimo esempio degli sforzi di Waymo per costruire il braccio di consegna della sua attività di tecnologia dei veicoli autonomi. Le due società hanno affermato che il piano iniziale è quello di integrare lo stack autonomo di Waymo – la suite di software e hardware che consente ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Waymo e Fiat Chrysler hanno siglato un accordo importante - ClubAlfaIt : Waymo e Fiat Chrysler rafforzano la loro partnership #NewsFiatFCA - vincos : Fiat Chrysler ha firmato un accordo 'esclusivo' con Waymo (Alphabet) per le auto a guida autonoma. -

Ultime Notizie dalla rete : Waymo Fiat Waymo e Fiat Chrysler rafforzano la loro partnership ClubAlfa.it Waymo e Fiat Chrysler rafforzano la loro partnership

Fiat Chrysler e Waymo hanno concordato un accordo esclusivo per lo sviluppo di veicoli commerciali a guida autonoma, un’area che alcuni ritengono possa essere il primo utilizzo diffuso della ...

Il FTSEMib e le borse europee passano in rosso

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si portano in territorio negativo. Gilles Guibout - gestore del fondo AXA WF Framlington Italy di AXA Investment Managers ...

Fiat Chrysler e Waymo hanno concordato un accordo esclusivo per lo sviluppo di veicoli commerciali a guida autonoma, un’area che alcuni ritengono possa essere il primo utilizzo diffuso della ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si portano in territorio negativo. Gilles Guibout - gestore del fondo AXA WF Framlington Italy di AXA Investment Managers ...