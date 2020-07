“Tre rigori, un gran caldo e un finale beffardo. Con un penalty, l’ultimo, molto dubbio” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli commenta così, sul suo sito web, la sconfitta contro il Parma al Tardini. “Tre rigori, un gran caldo ed un finale beffardo. Con un penalty, l’ultimo, molto dubbio. Il Parma batte il Napoli e tira qui una linea dritta su questo campionato conquistando la salvezza aritmetica. Il Napoli comanda il gioco praticamente per tutto l’incontro ma non riesce a tesaurizzare la superiorità di palleggio. Il Parma segna quando sta finendo il primo tempo: Caprari inciampa su Mario Rui in corsa, l’arbitro ci vede il danno procurato e fischia rigore. Caprari va a tirarlo e lo segna. Gli azzurri pareggiano ad inizio ripresa su un altro rigore concesso per una ribattuta di mano di Grassi all’interno dell’area. Insigne spiazza Sepe ... Leggi su ilnapolista

