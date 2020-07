Spal annichilita, a Ferrara la Roma vince con un tennistico 6-1 (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Trasferta sulla carta semplice per la Roma, ma la Spal già retrocessa e quindi priva di obiettivi può creare qualche grattacapo alla truppa di Fonseca. Assente Ibanez per un risentimento all’adduttore, riposo per Veretout, Mkhitaryan e Dzeko. In mediana spazio a Diawara, in difesa torna Smalling, mentre la punta sarà Kalinic. Roma subito in vantaggio Spinazzola entra in area dal lato corto e mette in mezzo per Carles Perez a cui non riesce lo stop di petto, il pallone arriva a Pellegrini che prova la conclusione in mezza rovesciata sulla quale Letica fa quel che può lasciando però la sfera a centro area, con Kalinic pronto ad approfittarne per il più facile dei goal. Pareggio Spal con Cerri Alla metà esatta del primo tempo i padroni di ... Leggi su romadailynews

