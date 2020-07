Renzi incalza Conte sul piano di rilancio: “No task force, dibattito parlamentare ad agosto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “L’Europa ha fatto bene, a differenza del 2012, ottenendo un risultato straordinario. Lei e’ stato bravo, gliene diamo atto, ha fatto l’interesse del Paese e la apprezziamo per questo. Se questa sara’ la strada su cui il governo dovra’ proseguire saremo sempre piu’ convintamente al suo fianco e di chi sceglie l’Europa contro i sovranismi”. Cosi’ il senatore Matteo Renzi, in Aula dopo l’informativa del premier Conte sugli esiti del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Leggi su dire

