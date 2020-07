Rai 2, la rete più ‘richiesta’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pechino Express Pechino Express è solo l’ultima delle trasmissioni che Rai 2, volente o nolente, ha visto approdare altrove. Non appena la situazione sanitaria permetterà di girare una nuova edizione, Pekin Express, questo è il nuovo titolo, andrà in onda su Sky. Il trasloco dei programmi televisivi da un canale ad un altro è una cosa quasi inusuale per la tv italiana e molto più frequente all’estero. Eppure, alla seconda rete del servizio pubblico è successo spesso: Pechino Express non è il primo programma Sky, lanciato da Rai 2. Esattamente 10 anni fa andava in onda su Rai 2 l’ultima edizione di X Factor. Dopo 4 edizioni, l’allora direttore Massimo Liofredi, sulla scia dello spropositato rapporto costi – ascolti, decise di non confermare il programma allora condotto da Francesco ... Leggi su davidemaggio

