MotoGp – Petrucci in fiducia: “sto meglio fisicamente, a Jerez punto ad arrivare in top 5” (Di mercoledì 22 luglio 2020) A meno di una settimana dal Gran Premio di Spagna, che si è disputato domenica scorsa sul circuito di Jerez de la Frontera, il Ducati Team torna in pista ancora una volta sul tracciato spagnolo per il secondo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGp 2020, il Gran Premio di Andalusia. Danilo Petrucci, che lo scorso weekend è stato protagonista di una gara sofferta a causa dei postumi del brutto incidente nei test pre-gara, torna in pista con l’obiettivo di riscattarsi. Il pilota di Terni, che vanta come suo miglior risultato a Jerez un quarto posto ottenuto nel 2018 con il Pramac Racing Team, domenica è fiducioso di poter lottare per le prime cinque posizioni. Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 9° (7 punti) “Non vedo l’ora di poter correre ... Leggi su sportfair

