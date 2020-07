Luigi Di Maio: “Conte a capo M5s? Sarei felice se si iscrivesse” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla Repubblica parla di Recovery Fund e degli obiettivi che il Paese Italia dovrà raggiungere. A proposito del ruolo di Conte all’interno del Movimento 5 stelle commenta: “Conte a capo del M5s? Si chieda a lui, io Sarei felice se si iscrivesse”. Il ministro degli Esteri Luigi … L'articolo Luigi Di Maio: “Conte a capo M5s? Sarei felice se si iscrivesse” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Chiuso un fronte perturbato, se ne apre un altro. Nella mattinata di ieri, martedì 21 luglio, il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver raggiunto un importante accordo per il nostro Paese per qu ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla Repubblica parla di Recovery Fund e degli obiettivi che il Paese Italia dovrà raggiungere. A proposito del ruolo di Conte all’interno del M ...