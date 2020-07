Le partite Iva hanno bisogno di un grande centro liberale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non sappiamo quanto c’è di vero nell’ipotesi che circola di un grande centro con dentro Renzi, Forza Italia, Calenda e l’ala leghista di Giorgietti. E’ certificato che dopo l’approvazione del recovery fund, più carico di ombre che di luci, si pone il vulnus della copertura dei tanti innumerevoli problemi, privi di rappresentanza. A partire dalle sofferenze del lavoro autonomo e delle partite Iva. Infatti la sensazione è che il recovery fund sia un pannicello caldo da brandire per l’occasione, tra spasmi patriottici e il ‘ghe pensi mì’ autoctono, ma che poi, all’atto pratico, sarà un circumnavigare poco concreto e comunque dai tempi lunghi lasciando in balìa di veri e propri drammi economici categorie dai grandi numeri, poco tutelate e ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : ?? “Questo #governo certifica la mancanza di qualsiasi visione di quello che accade nel Paese reale...”. Vi invito a… - matteosalvinimi : Gli Italiani non possono pagare quello che non hanno, Partite Iva, artigiani, autonomi e professionisti non ce la fanno. #iostoconloro (2/2) - NicolaPorro : Dopo l’uscita infelice della viceministro Laura #Castelli sui #ristoratori, arriva quella del collega Antonio… - MaciTiozzo : RT @NicolaPorro: ?? “Questo #governo certifica la mancanza di qualsiasi visione di quello che accade nel Paese reale...”. Vi invito a legger… - Diego_Bruno80 : RT @NicolaPorro: ?? “Questo #governo certifica la mancanza di qualsiasi visione di quello che accade nel Paese reale...”. Vi invito a legger… -