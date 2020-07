Lazio Cagliari, i convocati di Zenga: out Cigarini e lo squalificato Carboni (Di mercoledì 22 luglio 2020) I convocati di Walter Zenga per Lazio-Cagliari: ritorna Ionita dalla squalifica, sempre escluso Cigarini per “scelta tecnica” Sono stati resi noti i convocati di Walter Zenga per la trasferta del suo Cagliari contro la Lazio, in programma domani alle 21:45 allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico rossoblù fa a meno ancora di Luca Cigarini, escluso per “scelta tecnica” per la terza gara consecutiva. Ritorna Ionita dalla squalifica, mentre sono sempre out i soliti infortunati: Oliva, Pellegrini, Nainggolan e Pavoletti. In lista anche i Primavera Marigosu, Lombardi e Gagliano. Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci;Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, ... Leggi su calcionews24

