La Jomi Salerno conferma Suleiky Gomez: “Un grande orgoglio continuare a vestire questa maglia” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Proseguono le conferme in casa Jomi Salerno. Suleiky Gomez anche la prossima stagione vestirà la maglia della formazione allenata da coach Laura Avram. Prende così sempre più forma la rosa della Jomi Salerno per la stagione 2020/2021 in serie A1 femminile. “Vestirò anche in questa stagione la maglia della Jomi Salerno, lo farò sempre con grande orgoglio e passione. La squadra e la città di Salerno – continua il terzino – mi hanno dato tanto ed io mi impegnerò al massimo per portare sempre in alto il nome di questa società. La speranza ... Leggi su anteprima24

