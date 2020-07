Juve: Sarri "scudetto? essere vicini non basta" (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 22 LUG - "Io faccio sport, nello sport la parola 'vicino' significa niente: quando vai vicino al gol, non lo hai fatto. Ci mancano quattro punti, sarà faticoso e dobbiamo avere la ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : ?? 16:30 | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #UdineseJuve ?? ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - forumJuventus : GdS: 'Nuova Juve, Jorginho il primo della lista.Tra i desideri di Sarri pure Milik e Palmieri. Paratici deve anche… - genx52 : @PapperPapp io l'ho sempre pensato: non è da juve e aggiungo che il cosiddetto calcio spettacolo del napoli ha fatt… - Rick_JTime : Secondo voi bisogna sbarazzarsi di Matuidi? #Juve #Juventus #SerieA #Sarri #Scudetto #UdineseJuventus #CristianoRonaldo -

CR7 e la Juventus continuano a macinare record surecord ... In ogni caso, il conto alla rovescia è cominciato: Maurizio Sarri è vicinissimo a conquistare il suo primo titolo in Italia.Dobbiamo restare concentrati, essere vicino non vuol dire niente". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di domani contro l'Udinese che potrebbe già consegnare lo ...