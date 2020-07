Giulio Regeni candidato al Premio Sakharov del Parlamento Ue (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con lui, anche i genitori Paola e Claudio. La candidatura è stata presentata dal Pd. Il riconoscimento viene assegnato ogni... Leggi su europa.today

