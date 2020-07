Francesca Pascale, bikini da sogno in barca. E con l’ex di Berlusconi spunta un volto noto “molto speciale” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Silvio Berlusconi si è concesso nei giorni scorsi una meravigliosa vacanza con la sua nuova fiamma, Marta Fascina, ma anche la sua ex fidanzata Francesca Pascale non è da meno ed ha deciso di rilassarsi in compagnia di una persona per niente sconosciuta. La donna è stata beccata dagli attentissimi paparazzi del settimanale ‘Oggi’, che sono riusciti a scattare delle foto eloquenti mentre sta prendendo il sole a bordo di una barca. Si può intuire l’estremo relax da parte sua. Con lei un’artista molto apprezzata nel panorama musicale italiano: stiamo parlando di Paola Turci. Tra di loro c’è un’amicizia molto intima e sembrano davvero inseparabili. Le due hanno 20 anni di differenza, infatti Francesca ha 35 anni mentre la cantante ne ha ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale I Pilastri di Francesca Pascale Corriere del Vino Francesca Pascale e quell’amicizia molto speciale con Paola Turci… – ESCLUSIVO

Francesca Pascale ha decisamente girato pagina. Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci. Come rivela in esclusiva il settimanale Oggi in ...

Francesca Pascale, la sua "amica molto speciale" un bikini da urlo: pizzicata con... lei

Paparazzi scatenati e sulle tracce di Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi. Sulle pagine di Oggi, infatti, un servizio completo che la riguarda e la ritrae in bikini viola a bordo di una barc ...

Francesca Pascale ha decisamente girato pagina. Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci. Come rivela in esclusiva il settimanale Oggi in ...Paparazzi scatenati e sulle tracce di Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi. Sulle pagine di Oggi, infatti, un servizio completo che la riguarda e la ritrae in bikini viola a bordo di una barc ...