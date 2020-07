Enrico Mentana, Recovery Fund: «Con tutto il rispetto per Salvini...», staffilata in diretta al Tg (Di mercoledì 22 luglio 2020) Enrico Mentana peli sulla lingua non ne ha. Il direttore del Tg La7 , durante la diretta, è tornato a dire la sua sull'importanza dell'accordo del Recovery Fund per il nostro paese. Parlando del vertice il giornalista ha manifestato il proprio entusiasmo per l'... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana Enrico Mentana contro Matteo Salvini: "Il Recovery Fund? Magari ci fossero sempre fregature come questa" Liberoquotidiano.it Enrico Mentana, Recovery Fund: «Con tutto il rispetto per Salvini…», staffilata in diretta al Tg

«Con tutto il rispetto di Matteo Salvini ma magari ce ne fossero altre di fregature così. L’Italia ha ottenuto 208 miliardi e non è poco», ha dichiarato in apertura Enrico Mentana. Ma non è finita qui ...

Sondaggi La 7: salgono Lega e M5S, scendono Pd e FdI, ma era prima del Recovery fund

ROMA – Nel sondaggio del lunedì proposto da Enrico Mentana al TgLa7, si certifica il crollo del Pd e la risalita del M5s. Il tutto mentre la Lega di Matteo Salvini torna a prendere il largo. Dunque, l ...

