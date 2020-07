Daydreamer, anticipazioni: EMRE, grave incidente automobilistico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mai mettersi alla guida se non si è pienamente concentrati. Questo “insegnamento” sembrerà capirlo, ovviamente a suo spese, EMRE Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CINTA “si fidanza” con RAFAELIl ragazzo si metterà infatti in strada al termine di un burrascoso litigio con il fratello maggiore Can (Can Yaman) e verrà coinvolto in un pericoloso incidente che gli costerà un’operazione urgente quanto necessaria. Neanche a dirlo, il motivo della disputa sarà collegato ad una malefatta della solita Aylin (Sevcan Yasar). Daydreamer – Le Ali ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : Grosso spavento per tutti i protagonisti di #DayDreamer, ecco le #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer – Le ali del sogno le anticipazioni della puntata in onda oggi 22 luglio su Canale 5 - #Daydreamer… - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 22 luglio - infoitcultura : Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni: SANEM cade in una buca e… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2020 - #Beautiful #Daydreamer… -