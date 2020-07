Coronavirus, risalgono i contagi e diminuiscono le vittime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aumentano rispetto a ieri i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 282, contro i 129 di ieri. Secondo i dati del ministero della Salute sono 197 i guariti. Le nuove vittime sono invece 9, in calo rispetto alle 15 di ieri, per un numero complessivo di 35.082 decessi. I casi totali salgono a 245.032.Poco più di un quarto dei nuovi positivi è stato rilevato in Lombardia. Nella regione più colpita dal Covid i casi oggi sono stati 51, di cui 16 rilevati a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’. Un solo morto. Leggi su huffingtonpost

