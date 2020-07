Coronavirus, a rischio un terzo delle pmi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Pmi italiane dovranno fare i conti con una riduzione dei ricavi tra il 12% e il 18% a causa del Coronavirus, con punte di una perdita del 60% per le aziende del comparto turistico. È quanto emerge da un rapporto di Confindustria e Cerved. abr/mrv/red L'articolo Coronavirus, a rischio un terzo delle pmi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure'. 'Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti… - vaticannews_it : #22luglio #COVID19 : Cosa siamo disposti a fare per il futuro della famiglia umana? #Vaticano @PontAcadLife… - CorriereCitta : Coronavirus, a rischio un terzo delle pmi - zeliglinus : @SandroSca Ma ti riferisci alla partita rimandata perché si pensava che tempo due giorni si sarebbe risolto il prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rischio

Agenzia ANSA

La formazione italiana Professional, non sarà al Sibiu Tour ( 23-26 luglio) a causa del peggioramento della situazione legata al Coronavirus Troppi contagi in Romania, troppi rischi. L’Androni Siderme ...Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello a ...