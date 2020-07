Chiwetel Ejiofor su The Old Guard: “Il segreto di una vita lunga? Liberarci della tossicità che ci circonda” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Video intervista a Chiwetel Ejiofor e Harry Melling: in The Old Guard mettono alla prova la guerriera immortale interpretata da Charlize Theron. Tratto dall'omonimo fumetto di Greg Rucka, The Old Guard, disponibile dal 10 luglio sulla piattaforma di streaming, è diventato uno dei film originali Netflix più visti in assoluto. Diretto da Gina Prince-Bythewood, vede come protagonisti un gruppo di guerrieri immortali, guidati dalla millenaria Andromaca di Scizia, interpreta dal premio Oscar Charlize Theron. Una storia ben riuscita ha però bisogno di almeno un antagonista: a mettere alla prova la guerriera di Charlize Theron sono Copley e Merrick, interpretati rispettivamente da Chiwetel Ejiofor e Harry Melling (già Dudley Dursley nella saga di Harry Potter, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Chiwetel Ejiofor su The Old Guard: “Il segreto di una vita lunga? Liberarci della tossicità che ci circond… - brocinemas : The Old Guard (2020) Streaming ITA Full HD Guarda Ora :: - _thsundancekid : Chiwetel Ejiofor dkdkxjdjsjs - Alessan56646179 : RT @SaraRRSnow: Mi fanno troppo ridere i commenti che sto leggendo perché sembriamo tutte 'madri orgogliose' quando parliamo di Luchino nos… -