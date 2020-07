Carabinieri spacciatori, Meloni scimmiotta Salvini: 'Non permetteremo che si infanghino le Forze dell'Ordine' (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Destra è sempre incredibile: quando un singolo migrante commette un reato, allora si attacca l'intera categoria; quando a commettere un reato, anzi plurimi reati, sono i Carabinieri, allora "l'Arma ... Leggi su globalist

Gigithebeast1 : RT @miche_simonetti: Basta generalizzare: gli spacciatori non sono tutti carabinieri! - gesalquadrato : RT @SpartacusAlban1: I #Carabinieri di Piacenza che si lamentavano degli immigrati irregolari per poi usarli come spacciatori, permettere a… - LordOfRings69 : @51inif @cucchi_ilaria Spacciatori: sono tutti venditori di morte che siano risorseINPS, carabinieri corrotti o il fratello della signora. - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: Pare che i #carabinieri di #Piacenza in caserma raccontassero barzellette sugli spacciatori. [@PaoloGrazioso] #MeleMarce - enricomontibell : RT @SpartacusAlban1: I #Carabinieri di Piacenza che si lamentavano degli immigrati irregolari per poi usarli come spacciatori, permettere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri spacciatori "Non ci sgameranno mai": così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo Globalist.it Droga a fiumi grazie ad una fitta rete di spacciatori, arresti nel Cosentino

COSENZA – Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza tra le città di Castrovillari e Cassano all’Ionio per smantellare una rete di pusher che riusciva a soddisfare la diffusa domand ...

Carabinieri arrestati a Piacenza, Hamza: “Mi avevano minacciato di buttarmi nel Po”

Ci ha contattato un uomo che si presenta come Lyamani Hamza, il ragazzo marocchino informatore dei militari di Piacenza che, parlando con l’attuale comandante della compagnia Carabinieri di Cremona Ro ...

COSENZA – Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza tra le città di Castrovillari e Cassano all’Ionio per smantellare una rete di pusher che riusciva a soddisfare la diffusa domand ...Ci ha contattato un uomo che si presenta come Lyamani Hamza, il ragazzo marocchino informatore dei militari di Piacenza che, parlando con l’attuale comandante della compagnia Carabinieri di Cremona Ro ...