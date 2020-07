Al GF conquistò Luca Argentero: che fine ha fatto e come è diventata Marianella Bargilli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono passati oltre sedici anni dal Grande Fratello 3, ma una delle concorrenti, Marianella Bargilli, verrà sempre ricordata come l’unica donna del reality ad esser riuscita nell’impresa di conquistare il bellissimo Luca Argentero, oggi attore, compagno di Cristina Marino e papà di Nina Speranza. All’epoca del Grande Fratello erano due sconosciuti, proprio la Casa più famosa della televisione italiana è stata un trampolino di lancio per Argentero, che oggi è uno degli attori più acclamati del nostro cinema oltre che un sex symbol universalmente riconosciuto. Classe 1971, oggi Marianella ha 49 anni: il suo aspetto è cambiato, è normale, è ancora una bellissima donna e in questi anni è ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : conquistò Luca