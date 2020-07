Accordo Ue, Salvini in Senato: 'Usate i soldi per il taglio delle tasse' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Usate questi soldi per tagliare le tasse, ma fatelo sul serio, se lei la prossima settimana porta la proposta di taglio dell'Iva ci saranno tutti i voti della Lega'. Lo ha affermato Matteo Salvini ... Leggi su tgcom24.mediaset

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - lauraboldrini : Accordo storico a Bruxelles, un’intesa su #RecoveryFund che guarda al futuro dell’#UE. L’Italia con 209 miliardi p… - pfmajorino : Ho sentito in tv #Salvini balbettare balle di circostanza sull'Europa e l'accordo. E ho pensato che potremmo fare d… - Noiconsalvini : ACCORDO UE, #SALVINI IN #SENATO: 'USATE I SOLDI PER IL TAGLIO DELLE TASSE' - satanssbitch : RT @janavel7: Formidabile l'obiezione di Salvini all'accordo europeo: 'Sono soldi che andranno restituiti'. Lui i soldi è abituato prender… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Salvini Legge elettorale, Zingaretti pronto a un accordo con Salvini La Stampa Recovery Fund, al Senato gli applausi per Conte e i malumori della Lega Renzi scherza: «L’avete presa bene?»

c’è l’accordo. Michel: l’Europa è più forte. Merkel e Macron placano i «frugali» Recovery Fund, Meloni: «Conte uscito in piedi». Salvini attacca: «Resa incondizionata» ...

Recovery Fund, Conte: “Ci confronteremo in Parlamento su come usare questi soldi”

Un lungo applauso, da parte di metà dell'aula, ha accolto il Presidente del Consiglio in Senato, dove riferisce sul consiglio europeo straordinario che ha dato il via libera al Recovery Fund. Ministri ...

c’è l’accordo. Michel: l’Europa è più forte. Merkel e Macron placano i «frugali» Recovery Fund, Meloni: «Conte uscito in piedi». Salvini attacca: «Resa incondizionata» ...Un lungo applauso, da parte di metà dell'aula, ha accolto il Presidente del Consiglio in Senato, dove riferisce sul consiglio europeo straordinario che ha dato il via libera al Recovery Fund. Ministri ...