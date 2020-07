USA, indice CFNAI su attività nazionale prosegue recupero a giugno (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dall’attività economica americana nel mese di maggio, dopo l’impatto causato dall’epidemia di Covid-19 in primavera. L’indice Fed Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) si è portato a 4,11 punti rispetto ai 3,5 punti di maggio (dato rivisto da 2,61). La media mobile a tre mesi nello stesso periodo è ancora negativa e si attesta a –3,49 punti dai –6,36 precedenti. L’indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale. Leggi su quifinanza

L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) si è portato a 4,11 punti rispetto ai 3,5 punti di maggio (dato rivisto da 2,61). La media mobile a tre mesi nello stesso periodo è ancora negativa ...