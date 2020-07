Torino, problemi in difesa: contro il Verona Longo in emergenza (Di martedì 21 luglio 2020) Per la sfida contro il Verona, il Torino dovrà risolvere alcuni problemi in difesa. Varie emergenze per la squadra di Longo Il Torino cerca la salvezza e nel match di domani sera contro il Verona proverà a mettere in cassaforte quei tre punti che farebbero tirare un sospiro di sollievo. All’Olimpico, infatti, arriverà la squadra di Juric. Per il match, i granata sono in piena emergenza difesa. Longo dovrà fare a meno di Izzo, ma non solo. Anche Lyanco è in dubbio mentre Djidji sta vivendo un periodo non facile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Per la sfida contro il Verona, il Torino dovrà risolvere alcuni problemi in difesa. Varie emergenze per la squadra di Longo Il Torino cerca la salvezza e nel match di domani sera contro il Verona prov ...

Ansia, il disturbo di molti è aumentato durante il lockdown. Gli esperti: “Mai sottovalutarlo”

A pochi mesi dallo scoppio della pandemia che ha sconvolto gli equilibri di tutto il mondo, quanta ansia stanno sperimentando gli italiani? L’esperienza ha insegnato che durante tutte le situazioni di ...

