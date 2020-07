Sony A7s III: alcune specifiche nei rumor (Di martedì 21 luglio 2020) La tanto attesa Sony A7s III sta per arrivare, ma ancora è coperta da un alone di mistero: 8K, non 8K? Codec? Ventole? Le incognite sono tantissime, ma fortunatamente alcuni rumor stanno facendo capolino per fare un po’ di chiarezza attorno a quella che potremo definire la fotocamera più tribolata degli ultimi 10 anni Ebbene sì, l’annuncio ufficiale di Sony finalmente c’è: Sony A7s III è in arrivo. Il nuovo modello della famiglia A7 dedicato ai videomaker è alle porte è verrà annunciato tra pochi giorni, il 28 luglio. Poco o nulla si sa delle specifiche di Sony A7s III, ma oggi arrivano nuovi rumor più affidabili sulle caratteristiche della nuova mirrorless. Sarà in grado di tener ... Leggi su tuttotek

