Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic (Di martedì 21 luglio 2020) Il Milan ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo al Mapei Stadium in programma martedì sera. Ibrahimovic, che sembrava poter essere in dubbio, è invece regolarmente a disposizione del tecnico emiliano. Questi i rossoneri che potranno affrontare i neroverdi: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma; Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli; Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers; Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić. Leggi su sportface

