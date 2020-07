Recovery fund, all’opposizione Salvini è l’unico ad attaccare l’accordo Ue. Meloni: “Conte si è battuto”. Berlusconi: “Intesa è positiva” (Di martedì 21 luglio 2020) Un po’ più solo. O isolato. Il Consiglio Europeo ha trovato l’accordo sul Recovery fund, il presidente Sergio Mattarella ha espresso “soddisfazione” al premier Giuseppe Conte per l’intesa raggiunta a Bruxelles ma Matteo Salvini non è contento. Al leader della Lega l’accordo tra i paesi dell’Unione europea non è piaciuto. Gli 82 miliardi a fondo perduto e i 127 di prestiti per l’ex ministro sono “una fregatura grossa come una casa in fondo al tunnel”. Di più: “Se il Mes era una fregatura, questo è una Superfregatura“. E quella siglata nella notte a Bruxelles è stata solo “un’eurosbornia”. Molto diversi, invece, i toni degli altri due leader del centrodestra. Giorgia Meloni riconosce al ... Leggi su ilfattoquotidiano

