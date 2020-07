Recovery, Conte: all’Italia 209 mld, meglio della proposta Commissione (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery, Conte: all’Italia 209 mld, meglio della proposta Commissione A conclusione del vertice del Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio ha incontrato la Stampa. “Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo”, ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del vertice europeo, conclusosi all’alba di stamattina, con il conseguimento di un accordo tra i “Ventisette” sul Recovery fund e sul bilancio europeo. Il Recovery fund”che abbiamo approvato è davvero molto consistente: 750 miliardi, dei quali una buona parte andrà all’Italia. Il 28%: parliamo di 209 miliardi” ... Leggi su termometropolitico

- fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all'Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: "Abbiamo t… - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all'Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: "Abbiamo…

Nessuno se lo aspettava, diciamo la verità. Il vertice dei leader europei, iniziato venerdì scorso, non lasciava presagire nulla di buono. I 170 miliardi di aiuti per l’Italia, inizialmente preventiva ...Dopo l'accordo sul Recovery Fund va in scena un acceso botta e risposta tra il pentastellato Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini Nella giornata di ieri, dopo un vertice fiume di 4 gior ...