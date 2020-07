Rc Auto: Ivass,calo prezzi con lockdwon e crollo vendite (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - Il prezzo effettivo medio della garanzia R.c. Auto per il primo trimestre del 2020 è di 392 euro, in diminuzione del 3,4% su base annua, circa 14 euro,. E' quanto emerge dal ... Leggi su corrieredellosport

Nel trimestre premio medio scende a 392 euro (-14 euro) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - I premi effettivi pagati in Italia a marzo per la Rc auto sono calati del 5,2%. La valutazione e ...

