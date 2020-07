Pechino Express lascia Rai 2 e passa a Sky e diventa Pekin Express (Di martedì 21 luglio 2020) Pechino Express arriva a Sky con il titolo di Pekin Express. La nuova edizione prossimamente Pechino Express lascia Rai 2 e passa a Sky (Sky Uno/Now Tv e Tv8 per il chiaro ma non in contemporanea). Era stato anticipato sia da davidemaggio.it che da Tvblog ed è arrivata anche l’ufficialità durante gli Sky Upfront 2020: Pechino Express come X-Factor che da Rai 2 passò a Sky e Italia’s Got Talent che arrivò da Canale 5. Un altro talent/reality cerca una rilettura cult-pop d’autore in chiave Sky lasciando la “popolarità” da generalista. Pechino ... Leggi su dituttounpop

