Osimhen-Napoli, c’è fiducia. Al Lille non sono arrivate offerte dalla Premier (Di martedì 21 luglio 2020) Sembra rischiararsi la prospettiva di una fumata bianca nella trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. La settima decisiva è questa, scrive il Mattino. E l’assenza di offerte dalla Premier per l’attaccante nigeriano fa pendere la bilancia dalla parte del Napoli. “I dubbi che fino a qualche giorno fa sembravano poter abitare nella testa di Osimhen stanno andando via via diradandosi, anche perché dalle parti di Lille non è arrivata alcuna altra offerta faraonica come quelli che pareva fossero state formulate dalla Premier. Non il Liverpool e neppure lo United sulle hanno bussato alla porta di Gerard Lopez che a questo punto ha iniziato a mettere un po’ di pressione al ... Leggi su ilnapolista

