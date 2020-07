Motorola Edge, lo smartphone 5G che stavamo aspettando (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo un paio di anni di transizione, Motorola ha cambiato passo per cercare di recuperare quella posizione di leadership persa con l'arrivo degli smartphone. La transizione da cellulare a telefono smart è stata ardua e piena di ostacoli ma ora, dopo che il brand è passato sotto il controllo di Google e poi di Lenovo, la compagnia sembra aver recuperato lo smalto di un tempo. Lo ha dimostrato con il Motorola Razr, uno dei primi smartphone pieghevoli a debuttare in Italia, e soprattutto il Motorola Edge, il nuovo top di gamma presentato poche settimane fa. Se il telefono flessibile è soprattutto un oggetto dei desideri di chi vuole rituffarsi nell'adolescenza passata tra Razr e Nokia 3310, il nuovo smartphone premium è completo di tutte le ... Leggi su gqitalia

I tempi d’oro della serie Moto G sono ormai passati, come certificato dalla stessa Motorola, che quest’anno sta puntando forte sulle sue serie Edge e One. Moto G9 Play ha fatto la sua… Leggi ...Cronometro alla mano ho calcolato che ci metto 3,91 secondi a dire "Motorola Moto G 5G Plus", più uno scioglilingua che un nome. Mi chiedo se i produttori di smartphone facciano caso a questi piccoli ...