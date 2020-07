Milan, Pioli resta: è ufficiale, l’allenatore firma per due stagioni. Rangnick rimane al Lipsia (Di martedì 21 luglio 2020) L’ufficialità è attesa a breve, forse subito dopo la fine della partita con il Sassuolo. Elliott convinto dal gioco, dalla valorizzazione dei giovani e dalla compattezza della squadra Leggi su corriere

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - theboss85_ : Una squadra TOTALMENTE con #Pioli, come fai a mettere un qualsiasi allenatore al suo posto? Rischi di far partire i… - LaStampa : Doppio Ibra, il Milan batte il Sassuolo 2-1. Pioli resta sulla panchina dei rossoneri -