Milan, ancora una vittoria! Ibrahimovic schianta il Sassuolo, scaccia Rangnick e regala a Pioli il rinnovo (Di mercoledì 22 luglio 2020) ancora un successo per il Milan post-lockdown. I rossoneri superano 1-2 il Sassuolo grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic e ipotecano l’accesso all’Europa League: servirà ora un’ultimo sforzo per arrivare al quinto posto ed evitare anche i preliminari, ottenendo qualche giorno di vacanza in più a cavallo fra i due campionati. Vittoria che arriva in maniera differente dalle altre. Il Milan fisicamente sta bene, ma il Sassuolo non è da meno e sul piano tecnico il discorso è simile. Servono quindi le giocate dei campioni. Fuori Boga, il Sassuolo non riesce a far male, se non su rigore con Caputo. Dall’altra parte Ibra è deciso a fare gol, dopo 3 giornate di digiuno, e ne infila due su azione, i primi ... Leggi su sportfair

Siamo all’inizio di un percorso straordinario, se continuiamo a lavorare in questo modo potremo crescere ancora e saremo sempre più competitivi”. Il futuro del Milan è Stefano Pioli e, a questo punto, ...

Sassuolo-Milan, le pagelle:

DONNARUMMA 6 – Ennesima partita in cui non viene chiamato in causa quasi mai, ma subisce gol su calcio di rigore di Caputo. CONTI s.v. KJAER 7 – Dove c’è il danese non si passa, ormai è una certezza.

