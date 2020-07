Lazio, oro Milinkovic-Savic: anche contro la Juventus è il primo per numero di recuperi (Di martedì 21 luglio 2020) C’è una piccola luce nel tunnel che la Lazio ha percorso nelle ultime cinque partite di Serie A con un solo punto collezionato e una condizione atletica preoccupante. E riguarda Sergej Milinkovic-Savic, tra i più positivi al di là di qualche sbavatura contro la Juventus e soprattutto al centro di una statistica che lo vede ormai da tempo al top: quella dei recuperi (tackles vinti, duelli aerei vinti, duelli a terra vinti). anche all’Allianz Stadium il centrocampista serbo è risultato essere il primo calciatore per numero di recuperi in campo (13) al pari di Rabiot e l’unico biancoceleste nella top 5 che vede anche Cuadrado (12), Cristiano Ronaldo (8) e ... Leggi su sportface

