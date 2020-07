Inter, la difesa scricchiola ma Conte si gode i suoi bomber centrali (Di martedì 21 luglio 2020) L'esempio della coperta corta spiega perfettamente l'attuale situazione della difesa dell'Inter, che segna tanti gol ma ne incassa anche parecchi. Per uno come Conte che ama tenere sempre tutti sul ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Inter, la difesa fa acqua ma #Conte si gode i suoi bomber centrali - zazoomblog : Inter la difesa scricchiola ma Conte si gode i suoi bomber centrali - #Inter #difesa #scricchiola #Conte - simon29_ : RT @passione_inter: ?? La difesa dell'#Inter smentisce le critiche ?? I numeri sono dalla sua parte ???? - passione_inter : ?? La difesa dell'#Inter smentisce le critiche ?? I numeri sono dalla sua parte ???? - AndreArmageddon : RT @Rnerazzurrait: La difesa fa acqua? Ma se è la migliore del campionato. Quella che insieme alla Juventus ha subito meno gol... Ma perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter difesa

Dalla ripresa, siamo la migliore difesa del campionato, tiriamo spesso in porta anche ... Vedremo tra i ragazzi che ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate, l’Inter è una grandissima squadra ...L’esempio della coperta corta spiega perfettamente l’attuale situazione della difesa dell’Inter, che segna tanti gol ma ne incassa anche parecchi. Per uno come Conte che ama tenere sempre tutti sul fi ...