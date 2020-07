Google Meet in app Gmail per Android da oggi 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Il grande giorno è arrivato per chi da tempo attende Google Meet integrato nell'app Gmail per un accesso immediato e sempre più funzionale al servizio di videoconferenza del gigante di Mountain View. I numeri per l'utilizzo della piattaforma sono stati decisamente importanti durante tutto il periodo del lockdown per l'emergenza Covid-19. Ora lo strumento si appresta ad essere alla portata di un pubblico ancora più ampio, perché magari con a disposizione solo il proprio smartphone. Nel corso del mese di maggio abbiamo assistito all'implementazione di Google Meet in Gmail ma solo nella sua versione desktop, dunque per l'accesso via browser. oggi, al contrario e come comunicato dalla stessa Google, è il momento di ... Leggi su optimagazine

FFdemarchi : Giovedì 23 luglio alle 15 si svolgerà il webinar per presentare in modo approfondito gli esiti dell’indagine “#Ri-e… - fedeukie : prof piange in diretta su google meet perché ha capito che gli studenti schifano il suo esame - DarioConti1984 : Google Meet inizia a fare capolino su Gmail per Android - TuttoAndroid : Google annuncia il rollout del tab di Google Meet all’interno di Gmail - about_big_data : RT @iaml_it: Domani sera alle 18:30 abbandonate tutto: su Google Meet parliamo di JAX (con @SingularMattrix, Google Brain) e della lottery… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Meet Google annuncia il rollout del tab di Google Meet all’interno di Gmail TuttoAndroid.net Google Meet in app Gmail per Android da oggi 21 luglio

Il grande giorno è arrivato per chi da tempo attende Google Meet integrato nell’app Gmail per un accesso immediato e sempre più funzionale al servizio di videoconferenza del gigante di Mountain View.

Google annuncia il rollout del tab di Google Meet all’interno di Gmail

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Il grande giorno è arrivato per chi da tempo attende Google Meet integrato nell’app Gmail per un accesso immediato e sempre più funzionale al servizio di videoconferenza del gigante di Mountain View.Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...