Diletta Leotta e Daniele Scardina: vacanze da single? (Di martedì 21 luglio 2020) L’annuncio di una presunta crisi tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è stato dato la scorsa settimana via social dal direttore di di Nuovo Signoretti, che molto convinto ha annunciato l’addio tra la coppia molto in vista. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web visto che i due non hanno mai dato segnali d’allontanamento, pur facendo lavori molto diversi sono sempre riusciti a stare insieme il più possibile. La smentita indiretta è poi stata data dallo stesso campione di boxe che in una storia Instagram ha fatto riferimento a tanto parlare della sua relazione, confermando a modo suo che con la giornalista di Dazn va tutto alla grande. Oggi arrivano ulteriori notizie che potrebbero alimentare l’addio sopra citato. Sembra che per il momento i due stiano ... Leggi su quotidianpost

