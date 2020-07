Beat, synth e drum machine: il duo Twin Towers (Di mercoledì 22 luglio 2020) Che la quarantena potesse sviluppare ogni tipo di produzioni artistiche era chiaro sin da subito. Che non tutte avessero un senso, lo si poteva intuire sin dalle prime avvisaglie in streaming. Ma dal mazzo escono delle piccole chicche come i Twin Towers con l’ep Chaos & Banana. Un duo urticante di stanza nelle colline marchigiane ma attivissimo nei torbidi anfratti dell’underground, con Vanni Fabbri (La Tosse Grassa, Dj Smega) e Michele Caserta (Drama Emperor, PicNic) che si cimentano in un … Continua L'articolo Beat, synth e drum machine: il duo Twin Towers proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

