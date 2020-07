"Arriva prima dei soldi". Ue, trovata la fregatura: ecco "il primo acconto" da versare a Bruxelles (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il danno anche la beffa. Non solo l'Italia dovrà attendere un anno per ottenere quei 208 miliardi di aiuti del Recovery Fund strappati da Giuseppe Conte all'Ue, ma dovrà anche fare i conti con una nuova tassa. Ci mancava infatti pure questa. A denunciare quanto sta accadendo è Matteo Salvini: "Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare la folle Plastic Tax che metterà ancora più in ginocchio le imprese italiane. È il primo acconto che Conte-Pd-5Stelle-Renzi verseranno a Bruxelles per aver ottenuto indietro una minima parte dei soldi che versiamo all'Unione europea. Questo governo mette in pericolo l'Italia". Con un semplice cinguetto il leader della Lega svela la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Arriva prima White Carrara, arriva l'artista della prima scultura nello spazio: il programma di martedì La Voce Apuana I Miti dello Sport, la biblioteca sportiva imperdibile: Maradona, la prima uscita

Un lungo respiro di felicità sportiva attraverso le storie e le date indimenticabili di tutte le discipline: finalmente arriva in edicola I Miti dello ... nelle librerie di tutti gli appassionati.” La ...

Arriva “In un istante”, il singolo d’esordio della nuova band salentina “Lo sbaglio ideale”

Con un’impronta pop ed elettro-pop si affacciano nel mondo musicale inedito con il primo singolo “In un istante”, brano composto per alimentare lo spirito estivo caratteristico del Salento. “Lo ...

