Anticipazioni Daydreamer 22 luglio: i genitori di Sanem escogitano un piano per non farla soffrire per Can (Di martedì 21 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 22 luglio: in attesa della puntata di oggi, raccontiamo cosa succederà in quella di domani. Nihat e Mevkibe, arrivati su set sullo spot pubblicitario di “Orgatte”, finalmente si accorgono che Sanem è innamorata di Can. La coppia è convinta che il bellissimo fotografo di fama mondiale nonché figlio del proprietario dell’azienda pubblicitaria più famosa della Turchia, non possa interessarsi alla loro figlia; così escogitano un piano per non fare soffrire la ragazza. Intanto lei è impegnata a tenere lontana Polen da Can. Anticipazioni Daydreamer 22 luglio: Polen decide di rimanere ad Istanbul Le registrazioni dello spot ... Leggi su pianetadonne.blog

