Vertice Ue, Conte a Rutte: «Se crolla tutto ne risponderai» (Di lunedì 20 luglio 2020) Vertice Ue sul recovery fund. Tra cene notturne e continui rinvii della riunione risolutiva sugli aiuti europei per l’emergenza Coronavirus, oggi è un giorno cruciale per l’Unione Europea. Il bivio è di quelli a filo dirupo: o si sceglie la responsabilità, o il baratro è lì che ci aspetta. Il premier italiano Giuseppe Conte lo sa bene e attacca il suo nemico numero uno, il premier olandese Rutte. Se oggi le trattative sul recovery fund falliranno sarà per colpa degli intransigenti, Olanda in testa. «Se in borsa oggi crolla tutto ne risponderai», dice senza mezzi termini Conte a Rutte. >> Coronavirus e crisi economica, Gentiloni: «Usare gli ... Leggi su urbanpost

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Marcozanni86 : 'A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto u… - petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - La7tv : #coffeebreak ''Clamoroso l'ingresso di #Orban a fianco di #Conte, mischia le carte della politica interna' @Storace - MatMaz72 : Vertice Ue, Conte: «Verso nuova proposta di Michel da 400 o 390 miliardi di aiuti». È braccio di ferro sui sussidi… -