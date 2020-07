Un parroco 'progressista' sposa due donne: è anche il sindaco del paese (Di lunedì 20 luglio 2020) Cerimonia nuziale del tutto 'sui generis'. parroco in veste di sindaco con fascia tricolore ha sposato in Municipio due donne. I fatti, apprende l'Adnkronos, si sono svolti nei giorni scorsi, l'11 ... Leggi su globalist

Il parroco di Vanzaghello contro Netflix e la nuova serie tv sui «baby trans»

VANZAGHELLO – Punta il dito contro la piattaforma streaming Netflix e la sua nuova serie tv l’ultima “crociata” in ordine di tempo del parroco di Vanzaghello, don Armando Bosani. La serie presa di mir ...

