Un bug di Windows 10 non fa connettere il PC a internet: come risolverlo (Di lunedì 20 luglio 2020) Non c'è pace per gli utenti che sono soliti utilizzare Windows 10. Dopo il controverso aggiornamento di maggio, ora anche il Patch Tuesday di luglio 2020, rilasciato all'inizio della scorsa settimana, sta creando non pochi grattacapi. Con problematiche che si trasformano ben presto in bug ampiamente diffusi. Tra questi, ne esiste uno particolarmente grave che va ad impedire qualsiasi tipo di connessione ad internet dei nostri dispositivi. Questo nuovo bug di Windows 10 è già stato riconosciuto in via ufficiale da Microsoft, e dalle informazioni in nostro possesso sappiamo che va ad interessare in particolare la versione 2004 del celebre sistema operativo, così come riportato sulle pagine del portale WindowsLatest - potete verificare voi stessi la notizia fiondandovi a ... Leggi su optimagazine

bug Windows Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : bug Windows