Ue, ancora un rinvio: parole dure del premier Conte (Di lunedì 20 luglio 2020) ancora un rinvio da parte della Ue sulle trattative inerenti al Recovery Fund: il premier Conte usa parole molto dure nei confronti di altri Paesi. ancora un nulla di fatto. La terza giornata di trattative della Ue si conclude con malContenti e disappunti generali. Riunioni e incontri andati di scena per tutta la notte senza aver portato, in termini generalisti, nessun buon risultato per l’intera comunità europea a confronto con le diverse nazioni facenti parte della stessa. E quindi avanti con la quarta giornata: tutto rinviato ad oggi, ore 14.00, per nuove consultazioni sui programmi del Recovery Fund. Un tavolo che non vede ottime pietanze, divise, soprattutto secondo voci italiane, non in egual misura, o meglio, con dei vincoli ... Leggi su bloglive

Marco11437924 : @matteosalvinimi Hanno travato i soldi per tanti nullafacenti e parassiti. Agli IMPRENDITORI NEMMENO UN RINVIO. Di… - VioletVioletta4 : @reportrai3 @BernardoIovene Ecco il testo della sentenza: - MauRez69 : Il mancato rinvio delle prossime scadenze fiscali in un periodo come questo, dimostra ancora una volta la distanza… - lutro69 : @fdragoni Il grande interrogativo è: con quali altre stucchevoli “parole” (perché di fatti ancora non se ne è visti… - zazoomblog : Ultima chiamata al vertice Ue per evitare il rinvio riunioni ristrette prima del summit. Rutte ci crede ancora: «Ac… -

Ultime Notizie dalla rete : ancora rinvio Accordo vicino, ma ancora un rinvio per il dossier immigrazione e sicurezza L'HuffPost Il Brescia vince e condanna la Spal alla B, punti salvezza per il Genoa, vincono Napoli e Fiorentina

La Spal è matematicamente retrocessa in Serie B. Con i risultati di oggi (la squadra di Gigi Di Biagio ha perso 2-1 a Brescia, mentre il Genoa quartultimo ha battuto 2-1 il Lecce) gli emiliani si trov ...

Gli Emirati arabi verso Marte

La prima missione spaziale araba su Marte è partita a bordo di un razzo dal Giappone, dopo un primo rinvio dovuto al maltempo. Dal centro spaziale di Tanegashima nel Sud del Giappone alle 23.58 è deco ...

La Spal è matematicamente retrocessa in Serie B. Con i risultati di oggi (la squadra di Gigi Di Biagio ha perso 2-1 a Brescia, mentre il Genoa quartultimo ha battuto 2-1 il Lecce) gli emiliani si trov ...La prima missione spaziale araba su Marte è partita a bordo di un razzo dal Giappone, dopo un primo rinvio dovuto al maltempo. Dal centro spaziale di Tanegashima nel Sud del Giappone alle 23.58 è deco ...