Triathlon | Iannarilli | sei ' Everest' in 30 giorni per battere tutti i record del cross

Iannarilli, sei "Everest" in 30 giorni per battere tutti i record del cross

Record del mondo nella disciplina. Ogni giorno Emanuele ha percorso 1.5 km a nuoto nelle acque che del lago, 30 km di bici e 11 km di corsa Trenta volte l'Xterra Italy in 30 giorni. Emanuele Iannarill ...

Annullata l’ottava edizione dell’XTERRA ITALY LAKE SCANNO.

–L’appuntamento era in programma il 18 e il 19 luglio 2020 ma L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto la società sportiva X-TRIBE di Massimo Massacesi e Alex Miconi a rinviare la gold ...

