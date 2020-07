Serie A, il Derby tra Samp e Genoa accende il turno numero 35 (Di lunedì 20 luglio 2020) Serie A, la Sampdoria è salva il Genoa no, la città si aspetta una gara di grande spettacolo malgrado l’assenza del pubblico allo stadio Serie A, la Sampdoria è salva il Genoa no, la città si aspetta una gara di grande spettacolo malgrado l’assenza del pubblico allo stadio. VOGLIA DI SPETTACOLO- Sampdoria-Genoa mercoledì ore 21:45, il Grifone dovrà fare il possibile per allontanare definitivamente il terz’ultimo posto, stimolo maggiore per la Sampdoria a vincere la gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

